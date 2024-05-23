Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи противогрыжевыеБандаж при пупочной грыжеЦены в аптеках

Бандаж при пупочной грыже 5051 размер M/L, люкс, №1 - Одесса (169481) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
493,27 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
771,40 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
779,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
696,09 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (1)
810,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
879,61
Экономия: -152,39 грн
727,22 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (1)
779,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (1)
755,99
Экономия: -90,24 грн
665,75 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (1)
698,91 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
743,84 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (2)
791,70 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
710,02 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
Всего: упаковка (1)
791,70 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
779,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 65
Всего: упаковка (1)
779,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (1)
691,86 грн
Аптека enter
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
791,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
637,93 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (1)
779,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (1)
676,21 грн