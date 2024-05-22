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БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕ пара средние, №1 - Киев (96691) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (160)
10,32
Экономия: -1,50 грн
8,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (6)
8,72 грн
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (24)
8,41 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 96
Всего: упаковка (1)
6,85 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
Всего: упаковка (22)
9,90 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
Всего: упаковка (10)
8,81 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется через 40 мин
Киев, перек. Ахматовой Анны / Драгоманова, 9/18
Всего: упаковка (10)
8,73 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Драгоманова, 38-А
Всего: упаковка (2)
8,61 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Набережная, 2
Всего: упаковка (8)
9,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
Всего: упаковка (1)
7,67 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Хмельницкий, ул. Тернопольская, 34-А
Всего: упаковка (5)
9,84 грн
Аптека акс социальная
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Подольск, просп. Победы, 23
Всего: упаковка (16)
10,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
Всего: упаковка (94)
7,72 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
7,71
Экономия: -0,67 грн
7,04 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: упаковка (14)
8,72 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
Всего: упаковка (45)
13,00
Экономия: -3,58 грн
9,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (6)
10,21
Экономия: -1,70 грн
8,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Героев Крут, 12
Всего: упаковка (58)
14,83
Экономия: -5,41 грн
9,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (10)
10,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (24)
10,40
Экономия: -1,64 грн
8,76 грн