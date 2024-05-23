Все аптеки Украины
Медицинские изделияОдежда медицинскаяБахилыБАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕЦены в аптеках

БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕ пара низкие, №1 - Одесса (67389) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ришельевская, 11
Всего: упаковка (18)
5,90 грн
В других городах:
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
Всего: упаковка (8)
5,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривое Озеро, ул. 1-го Мая, 5
Всего: упаковка (3)
5,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
Всего: упаковка (29)
5,20 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
Всего: упаковка (16)
4,60 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Харчука, 5-А
Всего: упаковка (63)
5,25 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
Всего: упаковка (2)
4,76 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: упаковка (1)
3,79 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Шпола, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (11)
5,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Шпола, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (18)
5,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменка, ул. Покровская, 31-А
Всего: упаковка (90)
5,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Червоная Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
Всего: упаковка (28)
5,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
Всего: упаковка (90)
4,18 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Романковцы, ул. Республиканская, 25
Всего: упаковка (23)
5,05 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Гоголя, 261/3
Всего: упаковка (247)
5,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 18
Всего: упаковка (1)
3,77 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 76
Всего: упаковка (23)
5,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Золотоноша, ул. Обухова, 3-П
Всего: упаковка (12)
5,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (22)
5,11 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: упаковка (32)
5,05 грн