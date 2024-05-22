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БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕ пара низкие, №1 - Киев (67389) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (18)
5,90 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (59)
5,64 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 40 мин
Киев, ул. Мазепы Ивана, 2
Всего: упаковка (1)
5,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: упаковка (71)
4,31 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
Всего: упаковка (40)
5,07 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Павловская, 17
Всего: упаковка (25)
4,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (7)
4,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (70)
4,31 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (7)
5,21 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (27)
4,96 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Скрипника Мстислава Патриарха, 40
Всего: упаковка (15)
4,77 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (5)
5,36 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (38)
4,51 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (29)
5,50 грн
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (41)
4,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (36)
4,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, наб. Русановская, 12
Всего: упаковка (2)
5,70 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется через 40 мин
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (5)
5,15
Экономия: -0,65 грн
4,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (47)
4,31 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (5)
5,78
Экономия: -0,44 грн
5,34 грн