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БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕ пара низкие, №1 - Харьков (67389) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Всего: упаковка (10)
4,38 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Всего: упаковка (7)
5,00 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
Всего: упаковка (27)
6,00 грн
Милосердие
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (9)
6,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Малой Любови, 4
Всего: упаковка (250)
5,50 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
Всего: упаковка (2)
5,50 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Всего: упаковка (84)
6,00 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
Всего: упаковка (91)
6,00 грн
Астарта
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Открыто Закроется через 48 мин
Харьков, ул. Туркестанская, 44
Всего: упаковка (23)
6,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 259
Всего: упаковка (64)
5,50 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 17
Всего: упаковка (122)
6,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 48 мин
Харьков, просп. Тракторостроителей, 108
Всего: упаковка (51)
5,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Мисли Мирослава, 50
Всего: упаковка (124)
5,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Танкопия, 23
Всего: упаковка (23)
5,50 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 17:50
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Всего: упаковка (59)
5,50 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (78)
5,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
Всего: упаковка (56)
6,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
Всего: упаковка (16)
6,00 грн
Аптека твого миста
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (42)
6,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется через 48 мин
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
Всего: упаковка (1)
6,00 грн