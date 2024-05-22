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БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕ пара низкие, №1 - Днепр (Днепропетровск) (67389) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (5)
5,05
Экономия: -0,38 грн
4,67 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Всего: упаковка (25)
5,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 18:00
Каменское, просп. Свободы, 59
Всего: упаковка (35)
5,27 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: упаковка (32)
5,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 18:00
Каменское, бульв. Строителей, 4-А
Всего: упаковка (28)
5,11 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (22)
5,11 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 18
Всего: упаковка (1)
3,77 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: упаковка (1)
3,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Змиев, ул. Лиманская, 15
Всего: упаковка (43)
6,85 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
Всего: упаковка (21)
5,10 грн
Эконом аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Всего: упаковка (153)
4,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Всего: упаковка (10)
4,38 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
Всего: упаковка (2)
4,76 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Харчука, 5-А
Всего: упаковка (63)
5,25 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
Всего: упаковка (16)
4,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
Всего: упаковка (29)
5,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Каменка, ул. Покровская, 31-А
Всего: упаковка (90)
5,90 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Червоная Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
Всего: упаковка (28)
5,90 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
Всего: упаковка (20)
5,90 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
Всего: упаковка (90)
4,18 грн