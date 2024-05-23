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БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕ пара 2 г индивидуальная упаковка, низкие, полиэтиленовые, №1 - Одесса (176409) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 180
Всего: упаковка (33)
7,20 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (22)
7,20 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Боярка, ул. Крещатик, 83
Всего: упаковка (44)
7,20 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 08:00
Гатное, ул. Покровская, 2/2
Всего: упаковка (58)
7,20 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 30
Всего: упаковка (50)
7,20 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Голосеевский, 94/1-А
Всего: упаковка (35)
7,20 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 28-Б
Всего: упаковка (4)
7,20 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Вишневое, ул. Европейская, 35
Всего: упаковка (12)
6,70 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 33/44
Всего: упаковка (5)
6,60 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
Всего: упаковка (34)
6,10 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Бойчука Михаила, 19
Всего: упаковка (33)
7,20 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Головко Андрея, 4
Всего: упаковка (47)
7,20 грн
Аптека для экономных
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 56
Всего: упаковка (51)
6,40 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бориспольская, 9
Всего: упаковка (41)
7,20 грн
Аптека для экономных
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 38
Всего: упаковка (44)
6,60 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 16/50
Всего: упаковка (47)
7,20 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Отрадный, 14/45
Всего: упаковка (46)
7,20 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 17-А
Всего: упаковка (33)
7,20 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Ярослава Мудрого, 66-А
Всего: упаковка (33)
7,20 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Зодчих, 54
Всего: упаковка (52)
6,40 грн