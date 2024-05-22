Все аптеки Украины
Медицинские изделияОдежда медицинскаяБахилыБАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕЦены в аптеках

БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕ пара 2 г индивидуальная упаковка, низкие, полиэтиленовые, №1 - Киев (176409) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 40 мин
Киев, ул. Ильинская, 10
Всего: упаковка (62)
7,20 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 48-А
Всего: упаковка (23)
6,90 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Пестеля, 7
Всего: упаковка (47)
6,20 грн
Киевская аптекарская мануфактура
Подробнее
Открыто Закроется через 40 мин
Киев, ул. Белорусская, 17
Всего: упаковка (110)
6,60 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Головко Андрея, 4
Всего: упаковка (47)
7,20 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Бойчука Михаила, 19
Всего: упаковка (33)
7,20 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5
Всего: упаковка (50)
6,50 грн
Гала аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (34)
7,20 грн
Аптека для економних
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 7-В
Всего: упаковка (24)
6,20 грн
Аптека для экономных
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 38
Всего: упаковка (44)
6,60 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каховская, 60
Всего: упаковка (30)
7,20 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 37
Всего: упаковка (51)
6,20 грн
Аптека для экономных
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 56
Всего: упаковка (51)
6,20 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 16
Всего: упаковка (226)
6,60 грн
Аптека для економних
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 26/9
Всего: упаковка (55)
7,20 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 94/1-А
Всего: упаковка (35)
7,20 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Юности, 6-А
Всего: упаковка (45)
7,20 грн
Гала аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Отрадный, 14/45
Всего: упаковка (46)
7,20 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Отрадный, 16/50
Всего: упаковка (47)
7,20 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 28-Б
Всего: упаковка (4)
7,20 грн