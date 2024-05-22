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БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕ пара 2 г индивидуальная упаковка, низкие, полиэтиленовые, №1 - Харьков (176409) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 180
Всего: упаковка (33)
7,20 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (23)
7,20 грн
Фармсвит
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Закрыто Открывается в 10:00
Мена, ул. Героев АТО, 7
Всего: упаковка (45)
5,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Шевченко, 112-А
Всего: упаковка (24)
6,60 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Всехсвятская, 2
Всего: упаковка (58)
6,10 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Бровары, ул. Героев Украины, 11
Всего: упаковка (41)
6,20 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 4
Всего: упаковка (22)
6,50 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бориспольская, 9
Всего: упаковка (41)
7,20 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 33/44
Всего: упаковка (5)
6,60 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 17-А
Всего: упаковка (33)
7,20 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Верховного Совета, 31
Всего: упаковка (38)
7,20 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Милютенко, 26
Всего: упаковка (41)
6,90 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 11
Всего: упаковка (47)
7,20 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 26/9
Всего: упаковка (55)
7,20 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Юности, 6-А
Всего: упаковка (45)
7,20 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Высоцкого, 8
Всего: упаковка (62)
6,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 37
Всего: упаковка (51)
6,20 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каховская, 60
Всего: упаковка (30)
7,20 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Лаврухина, 9
Всего: упаковка (50)
7,20 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5
Всего: упаковка (50)
6,50 грн