Все аптеки Украины
Медицинские изделияОдежда медицинскаяБахилыБАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕЦены в аптеках

БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕ спанбонд, 30 г/м кв. пара средние, №1 - Днепр (Днепропетровск) (170517) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
11,70 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (2)
9,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Образования, 17
Всего: упаковка (2)
8,23 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Глеваха, ул. Грушевского, 42
Всего: упаковка (30)
12,20 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом