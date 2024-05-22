Все аптеки Украины
Медицинские изделияОдежда медицинскаяБахилыБАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕЦены в аптеках

БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕ пара низкие, полиэтилен, №1 - Львов (169984) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (51)
6,35
Экономия: -0,19 грн
6,16 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (13)
7,25
Экономия: -0,22 грн
7,03 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (4)
7,05
Экономия: -0,21 грн
6,84 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (51)
6,10
Экономия: -0,18 грн
5,92 грн
В других городах:
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (40)
7,25
Экономия: -0,22 грн
7,03 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (56)
6,10
Экономия: -0,18 грн
5,92 грн
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (34)
7,30
Экономия: -0,22 грн
7,08 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (50)
6,10
Экономия: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
Всего: упаковка (40)
7,55
Экономия: -0,23 грн
7,32 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Всего: упаковка (29)
7,40
Экономия: -0,22 грн
7,18 грн
Будь здоров
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
Всего: упаковка (36)
7,25
Экономия: -0,22 грн
7,03 грн
Біла ромашка
Подробнее
Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (22)
6,65
Экономия: -0,20 грн
6,45 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (61)
6,10
Экономия: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (17)
7,25
Экономия: -0,22 грн
7,03 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (52)
6,10
Экономия: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 66
Всего: упаковка (12)
6,10
Экономия: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (33)
7,25
Экономия: -0,22 грн
7,03 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
Всего: упаковка (15)
7,25
Экономия: -0,22 грн
7,03 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
Всего: упаковка (16)
5,85
Экономия: -0,18 грн
5,67 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Иванков, ул. Ватутина, 32
Всего: упаковка (8)
7,25
Экономия: -0,22 грн
7,03 грн