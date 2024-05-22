Все аптеки Украины
Медицинские изделияОдежда медицинскаяБахилыБАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕЦены в аптеках

БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕ пара низкие, полиэтилен, №1 - Киев (169984) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (25)
4,08 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (50)
6,10
Экономия: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (30)
5,80
Экономия: -0,17 грн
5,63 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (48)
6,35
Экономия: -0,19 грн
6,16 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (34)
6,10
Экономия: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (56)
6,10
Экономия: -0,18 грн
5,92 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: упаковка (31)
4,07 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: упаковка (33)
6,10
Экономия: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (23)
6,10
Экономия: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (40)
6,10
Экономия: -0,18 грн
5,92 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 145/1
Всего: упаковка (30)
4,07 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (30)
7,25
Экономия: -0,22 грн
7,03 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (38)
6,10
Экономия: -0,18 грн
5,92 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (42)
4,08 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (42)
6,65
Экономия: -0,20 грн
6,45 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (11)
7,25
Экономия: -0,22 грн
7,03 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (56)
6,10
Экономия: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (58)
6,10
Экономия: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 19
Всего: упаковка (50)
6,10
Экономия: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (53)
7,30
Экономия: -0,22 грн
7,08 грн