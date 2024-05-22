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БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕ пара низкие, полиэтилен, №1 - Харьков (169984) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (89)
5,50 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (15)
5,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (36)
6,10
Экономия: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (70)
6,10
Экономия: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (8)
7,80
Экономия: -0,23 грн
7,57 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (22)
6,10
Экономия: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (47)
6,10
Экономия: -0,18 грн
5,92 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (11)
7,65
Экономия: -0,23 грн
7,42 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
Всего: упаковка (34)
5,85
Экономия: -0,18 грн
5,67 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (51)
7,25
Экономия: -0,22 грн
7,03 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (17)
6,25
Экономия: -0,19 грн
6,06 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 156
Всего: упаковка (46)
6,10
Экономия: -0,18 грн
5,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Рогозовская, 6
Всего: упаковка (58)
4,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (68)
5,70
Экономия: -0,17 грн
5,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 160
Всего: упаковка (168)
4,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (16)
6,65
Экономия: -0,20 грн
6,45 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (33)
6,45
Экономия: -0,19 грн
6,26 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (44)
6,45
Экономия: -0,19 грн
6,26 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (19)
7,25
Экономия: -0,22 грн
7,03 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пер. Финский, 3
Всего: упаковка (13)
5,90
Экономия: -0,18 грн
5,72 грн