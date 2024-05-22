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БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕ пара полиэтиленовая, №1 - Львов (154927) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Булаховского Академика, 26
Всего: упаковка (115)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Зодчих, 50
Всего: упаковка (13)
8,80
Экономия: -3,35 грн
5,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мрии, 24
Всего: упаковка (1)
4,04
Экономия: -0,21 грн
3,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (55)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Порика Василия, 13
Всего: упаковка (17)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лятошинского, 24
Всего: упаковка (24)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 6
Всего: упаковка (46)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, просп. Свободы, 2
Всего: упаковка (9)
8,77
Экономия: -3,32 грн
5,45 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (46)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
Всего: упаковка (43)
7,00
Экономия: -1,55 грн
5,45 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Храброго Святослава, 5
Всего: упаковка (37)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (45)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (27)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (43)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (120)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
Всего: упаковка (13)
8,60
Экономия: -3,15 грн
5,45 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (21)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (382)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пер. Лабораторный, 18
Всего: упаковка (172)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
Всего: упаковка (93)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн