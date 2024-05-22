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БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕ пара полиэтиленовая, №1 - Киев (154927) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (21)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пер. Лабораторный, 18
Всего: упаковка (172)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (382)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (169)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (120)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (43)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (27)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 40 мин
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
Всего: упаковка (149)
7,70
Экономия: -2,26 грн
5,44 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 40 мин
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
Всего: упаковка (13)
8,60
Экономия: -3,15 грн
5,45 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (45)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Храброго Святослава, 5
Всего: упаковка (37)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (46)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
Всего: упаковка (43)
7,00
Экономия: -1,55 грн
5,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
Всего: упаковка (1)
6,34
Экономия: -0,36 грн
5,98 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Соборности, 6
Всего: упаковка (30)
6,15
Экономия: -1,32 грн
4,83 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (7)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Милютенко, 34
Всего: упаковка (46)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (53)
7,00
Экономия: -1,55 грн
5,45 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 40 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
Всего: упаковка (93)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, просп. Свободы, 2
Всего: упаковка (9)
8,77
Экономия: -3,32 грн
5,45 грн