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БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕ пара полиэтиленовая, №1 - Харьков (154927) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
Всего: упаковка (42)
4,94
Экономия: -0,52 грн
4,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
Всего: упаковка (3)
4,58
Экономия: -0,18 грн
4,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (1)
5,76
Экономия: -0,26 грн
5,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (1)
5,16
Экономия: -0,16 грн
5,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (20)
4,98
Экономия: -0,18 грн
4,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (26)
4,86
Экономия: -0,16 грн
4,70 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (5)
5,05
Экономия: -0,15 грн
4,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (17)
5,30
Экономия: -0,20 грн
5,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (2)
5,79
Экономия: -0,23 грн
5,56 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
5,96
Экономия: -0,36 грн
5,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (2)
5,56
Экономия: -0,26 грн
5,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: упаковка (23)
5,54
Экономия: -0,24 грн
5,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (77)
5,68
Экономия: -0,28 грн
5,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (13)
5,56
Экономия: -0,26 грн
5,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (24)
5,62
Экономия: -0,22 грн
5,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Победы, 2-Б
Всего: упаковка (35)
5,40
Экономия: -0,20 грн
5,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (8)
4,96
Экономия: -0,26 грн
4,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (2)
5,74
Экономия: -0,29 грн
5,45 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
Всего: упаковка (46)
8,80
Экономия: -3,35 грн
5,45 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 5
Всего: упаковка (77)
7,00
Экономия: -2,17 грн
4,83 грн