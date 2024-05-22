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БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕ пара средние, индивидуальная упаковка, №1 - Львов (135047) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Черняхов, ул. Франко Ивана, 42
Всего: упаковка (96)
11,40 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Центральная, 59-Б
Всего: упаковка (11)
11,70 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Соборная, 122
Всего: упаковка (8)
8,70 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Боярка, ул. Соборности, 51
Всего: упаковка (33)
12,60 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Боярка, ул. Крещатик, 83
Всего: упаковка (9)
11,30 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Декабристов, 21
Всего: упаковка (21)
10,30 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Чайки, ул. Грушевского Михаила, 12
Всего: упаковка (14)
10,10 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Глеваха, ул. Грушевского, 42
Всего: упаковка (5)
13,20 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Ярослава Мудрого, 66-А
Всего: упаковка (12)
12,30 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Чернобыльская, 16/80
Всего: упаковка (11)
10,60 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ирпенская, 78
Всего: упаковка (13)
11,00 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Вишневое, ул. Европейская, 35
Всего: упаковка (13)
10,60 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Котельникова Михаила, 13
Всего: упаковка (7)
14,10 грн
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Софиевская Борщаговка, ул. Счастливая, 52
Всего: упаковка (16)
11,60 грн
Лекафарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 2/13
Всего: упаковка (8)
12,40 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 77/1
Всего: упаковка (44)
11,80 грн
Аптека для економних
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Гонгадзе Георгия, 20
Всего: упаковка (9)
11,30 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 16/50
Всего: упаковка (10)
13,20 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Отрадный, 14/45
Всего: упаковка (6)
11,70 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 30
Всего: упаковка (14)
13,20 грн