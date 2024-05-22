Все аптеки Украины
Медицинские изделияОдежда медицинскаяБахилыБАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕЦены в аптеках

БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕ пара средние, индивидуальная упаковка, №1 - Харьков (135047) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Черкассы, ул. Дахновская, 32
Всего: упаковка (19)
8,30 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Чернигов, ул. Шевченко, 114
Всего: упаковка (12)
11,40 грн
Будем здоровы вместе
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 32
Всего: упаковка (18)
11,40 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бориспольская, 9
Всего: упаковка (10)
13,50 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 33/44
Всего: упаковка (15)
14,10 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 17-А
Всего: упаковка (7)
12,40 грн
Аптека для економних
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Милютенко, 26
Всего: упаковка (7)
10,70 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Урловская, 30
Всего: упаковка (13)
13,20 грн
Аптека для економних
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 26/9
Всего: упаковка (18)
10,70 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Юности, 6-А
Всего: упаковка (9)
11,50 грн
Будем здоровы вместе
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 26-Д
Всего: упаковка (9)
12,40 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Высоцкого, 8
Всего: упаковка (14)
12,40 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 37
Всего: упаковка (69)
9,90 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каховская, 60
Всего: упаковка (8)
11,10 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Лаврухина, 9
Всего: упаковка (14)
9,70 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Португальская, 2-А
Всего: упаковка (13)
12,00 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (20)
11,60 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Ильинская, 10
Всего: упаковка (16)
11,50 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 94/1-А
Всего: упаковка (14)
11,70 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 16
Всего: упаковка (12)
11,40 грн