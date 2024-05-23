Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты прочиеБИНТ МАРТЕНСАЦены в аптеках

БИНТ МАРТЕНСА 3.5 м индивидуальная упаковка, №1 - Одесса (59960) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
92,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
105,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
105,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
86,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
65,98 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
86,10 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
104,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
91,90 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
105,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (1)
104,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (2)
105,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
Всего: упаковка (1)
87,46 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
Всего: упаковка (1)
66,75 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
91,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (2)
87,46 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
Всего: упаковка (1)
86,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (1)
91,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
Всего: упаковка (1)
87,46 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 52
Всего: упаковка (1)
86,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 17
Всего: упаковка (1)
87,46 грн