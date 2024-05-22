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БИНТ МАРТЕНСА 3.5 м индивидуальная упаковка, №1 - Днепр (Днепропетровск) (59960) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
81,19 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (1)
81,21 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
102,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Столетова, 1
Всего: упаковка (1)
86,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: упаковка (1)
92,40 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4
Всего: упаковка (1)
99,60 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 62
Всего: упаковка (1)
86,67 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Звенигородская, 11
Всего: упаковка (1)
86,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (1)
104,79 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 17
Всего: упаковка (1)
91,10 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
104,00
Экономия: -17,00 грн
87,00 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 37
Всего: упаковка (1)
81,21 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 9
Всего: упаковка (1)
81,21 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: упаковка (1)
104,00
Экономия: -17,00 грн
87,00 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Победы, 69
Всего: упаковка (1)
87,46 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
109,00
Экономия: -22,00 грн
87,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
91,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, ул. Истомина, 4
Всего: упаковка (1)
91,90 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (4)
104,00
Экономия: -16,00 грн
88,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 21/51
Всего: упаковка (1)
86,69 грн