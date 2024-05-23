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АМНИОТОМ , №1 - Одесса (140213) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (45)
7,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (3)
28,28 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Независимости, 72-П
Всего: упаковка (55)
11,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Измаил, просп. Независимости, 68-А
Всего: упаковка (6)
28,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 47-А
Всего: упаковка (1)
28,26 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Золотоноша, проезд Садовый, 4-А
Всего: упаковка (1)
12,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золотоноша, ул. Больничная, 2
Всего: упаковка (11)
28,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (1)
28,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Шевченко Тараса, 81/1
Всего: упаковка (1)
28,11 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (3)
28,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (1)
28,06 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
28,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (5)
28,45 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
27,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тринклера, 6
Всего: упаковка (2)
28,10 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (45)
28,06 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (7)
15,97
Экономия: -1,77 грн
14,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
17,09
Экономия: -1,91 грн
15,18 грн
Дешево
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
Всего: упаковка (2)
28,33 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (1)
28,08 грн