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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА)Цены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА) 3006, размер 4, №1 - Львов (86522) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (2)
401,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (2)
515,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Величковского, 1-Б
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
401,66 грн
В других городах:
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 6-А
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Боршевская, 1
Всего: упаковка (2)
515,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Буск, ул. Львовская, 13-А
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Добротвор, ул. Франко Ивана, 18-Б
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Пушкина, 1
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, пл. Рынок, 35
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Мазепы, 11
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Самбор, пл. Чайковского, 2
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Самбор, ул. Валовая, 58/1
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Д
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Суховоля, 31-Г
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 51
Всего: упаковка (1)
401,66 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Борислав, ул. Ковалива, 53
Всего: упаковка (1)
401,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Старый Самбор, ул. Галицкого Льва, 55
Всего: упаковка (1)
515,00 грн