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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА)Цены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА) 3006, размер 2, №1 - Львов (86520) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Пульс
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Открыто Закроется через 36 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
401,66 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
430,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (2)
515,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 32
Всего: упаковка (1)
417,20 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
443,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Величковского, 1-Б
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
В других городах:
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 6-А
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 18
Всего: упаковка (1)
401,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Боршевская, 1
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Буск, ул. Львовская, 13-А
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Добротвор, ул. Франко Ивана, 18-Б
Всего: упаковка (2)
515,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Пушкина, 1
Всего: упаковка (2)
515,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
Всего: упаковка (1)
439,40 грн
Пульс
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Открыто Круглосуточно
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 9
Всего: упаковка (1)
443,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 7/1
Всего: упаковка (2)
515,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, пл. Рынок, 35
Всего: упаковка (1)
515,00 грн