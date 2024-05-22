К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33 Всего: упаковка (1) 580,00 Экономия: -183,80 грн 396,20 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Сарны, ул. Широкая, 1 Всего: упаковка (2) 580,00 Экономия: -183,80 грн 396,20 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Луцк, просп. Соборности, 11-Е Всего: упаковка (1) 494,00 Экономия: -97,80 грн 396,20 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Виноградов, ул. Шевченко Тараса, 8-Б Всего: упаковка (1) 211,30 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Ужгород, пл. Корятовича, 8/1 Всего: упаковка (1) 339,35 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Ужгород, ул. Капушанская, 15-А Всего: упаковка (1) 378,75 грн Забронировать

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Андрушевка, ул. Хмельницкого Богдана, 30-А Всего: упаковка (1) 490,00 грн