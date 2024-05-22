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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА)Цены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА) 3006, размер 1, №1 - Днепр (Днепропетровск) (86519) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33
Всего: упаковка (1)
580,00
Экономия: -183,80 грн
396,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Сарны, ул. Широкая, 1
Всего: упаковка (2)
580,00
Экономия: -183,80 грн
396,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 11-Е
Всего: упаковка (1)
494,00
Экономия: -97,80 грн
396,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Виноградов, ул. Шевченко Тараса, 8-Б
Всего: упаковка (1)
211,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
339,35 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
378,75 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Андрушевка, ул. Хмельницкого Богдана, 30-А
Всего: упаковка (1)
490,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом