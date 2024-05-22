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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА)Цены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА) 3006, размер 4 серый высота 120 мм, №1 - Львов (475798) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
Всего: упаковка (1)
494,00
Экономия: -109,40 грн
384,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
528,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-В
Всего: упаковка (1)
525,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 22-Б
Всего: упаковка (1)
527,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
525,73 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-Е
Всего: упаковка (3)
494,00
Экономия: -109,40 грн
384,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 94
Всего: упаковка (1)
528,06 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 64-А
Всего: упаковка (1)
524,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
Всего: упаковка (2)
527,43 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарны, ул. Широкая, 1
Всего: упаковка (4)
580,00
Экономия: -195,40 грн
384,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 27
Всего: упаковка (1)
524,91 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (1)
527,33 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33
Всего: упаковка (1)
580,00
Экономия: -195,40 грн
384,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (1)
527,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
525,46 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
528,32 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
527,97 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
528,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 37 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
525,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Круглосуточно
Мироновка, ул. Благовещенская, 96
Всего: упаковка (1)
524,77 грн