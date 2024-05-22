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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА)Цены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА) 3006, размер 4 серый высота 120 мм, №1 - Киев (475798) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
525,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
528,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
528,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
525,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
527,97 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Переяслав, ул. Школьная, 55
Всего: упаковка (1)
528,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Круглосуточно
Мироновка, ул. Благовещенская, 96
Всего: упаковка (1)
524,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Киевская, 94
Всего: упаковка (1)
526,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (1)
527,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (1)
527,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 27
Всего: упаковка (1)
524,91 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33
Всего: упаковка (1)
580,00
Экономия: -195,40 грн
384,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
Всего: упаковка (1)
525,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
527,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Полтавский, 27
Всего: упаковка (1)
528,06 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 42 мин
Александрия, ул. Ярмарочная, 44
Всего: упаковка (1)
580,00
Экономия: -195,40 грн
384,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
Всего: упаковка (2)
527,43 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Сарны, ул. Широкая, 1
Всего: упаковка (4)
580,00
Экономия: -195,40 грн
384,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 64-А
Всего: упаковка (1)
524,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
524,31 грн