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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА)Цены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА) 3006, размер 4 серый высота 120 мм, №1 - Днепр (Днепропетровск) (475798) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
527,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Шевченко, 107/2
Всего: упаковка (1)
494,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Полтавский, 27
Всего: упаковка (1)
528,06 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Александрия, ул. Ярмарочная, 44
Всего: упаковка (1)
580,00
Экономия: -195,40 грн
384,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Малой Любови, 45
Всего: упаковка (1)
526,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
525,61 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
525,31 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
528,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
528,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Электромеханический, 1
Всего: упаковка (1)
526,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
524,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
528,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
528,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
526,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
Всего: упаковка (1)
525,73 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Амосова, 27
Всего: упаковка (1)
526,99 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
524,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Всего: упаковка (2)
526,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
527,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
524,31 грн