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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА)Цены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА) 3006, размер 3 серый высота 90 мм, №1 - Одесса (475795) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
517,68 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
516,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
520,16 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
518,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Любашевка, ул. Князя Владимира, 89
Всего: упаковка (1)
515,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
515,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (1)
517,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (1)
520,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
Всего: упаковка (1)
519,54 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (1)
516,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
518,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Героев Холодноярцев, 82
Всего: упаковка (1)
516,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (1)
516,70 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 05:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (2)
515,98 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Мироновка, ул. Победы, 6
Всего: упаковка (1)
514,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 68
Всего: упаковка (1)
515,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
521,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Глобино, ул. Виноградная, 11
Всего: упаковка (1)
520,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
517,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
519,96 грн