К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1 Всего: упаковка (1) 409,23 грн Забронировать

Социальная аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Волочиск, ул. Независимости, 17 Всего: упаковка (2) 363,60 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Львов, ул. Словацкого, 2 Всего: упаковка (1) 481,95 грн Забронировать