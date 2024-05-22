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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА)Цены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА) 3006, размер 1 серый высота 60 мм, №1 - Днепр (Днепропетровск) (475787) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
411,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (2)
519,59 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Бойко, 3-А
Всего: упаковка (1)
528,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Мерефа, ул. Днепровская, 148-А
Всего: упаковка (1)
514,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (1)
514,98 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
520,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
515,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
520,09 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
518,20 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, шоссе Салтовское, 266
Всего: упаковка (1)
518,58 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 18:30
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (1)
518,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (1)
517,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
517,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
519,95 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 15-В
Всего: упаковка (1)
516,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
518,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (1)
516,47 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (3)
365,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом