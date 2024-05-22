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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА)Цены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА) 3006k, kids серый размер 1, №1 - Днепр (Днепропетровск) (465905) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
285,50 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
Всего: упаковка (1)
204,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ромны, ул. Руденко, 23-В/1
Всего: упаковка (1)
204,79 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 21:00
Обухов, ул. Киевская, 119
Всего: упаковка (1)
204,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лесной, 25
Всего: упаковка (1)
204,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Рудницкого Степана, 13
Всего: упаковка (1)
215,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Доценко, 2
Всего: упаковка (1)
210,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Житомирская, 13-А
Всего: упаковка (1)
204,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Нетишин, просп. Независимости, 9
Всего: упаковка (1)
204,79 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
199,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:30
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
204,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Всего: упаковка (1)
204,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Ужгород, ул. Капушанская, 21
Всего: упаковка (1)
204,79 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом