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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА)Цены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА) 3006, размер 3 серый, №1 - Днепр (Днепропетровск) (434035) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (2)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
360,50
Экономия: -10,82 грн
349,68 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (2)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (2)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Вита-Почтовая, ул. Звенигородская, 200-Д
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
462,00
Экономия: -13,86 грн
448,14 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (2)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 36
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (2)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 140-А
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Дымер, ул. Соборная, 73
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн