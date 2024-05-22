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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА)Цены в аптеках

БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (ВОРОТНИК ШАНЦА) 3006, размер 2 серый, №1 - Львов (434034) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Иванков, ул. Ватутина, 32
Всего: упаковка (1)
329,05
Экономия: -9,87 грн
319,18 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 38 мин
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 38 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 140-А
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Вита-Почтовая, ул. Звенигородская, 200-Д
Всего: упаковка (1)
462,00
Экономия: -13,86 грн
448,14 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 38 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 36
Всего: упаковка (2)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Дымер, ул. Соборная, 73
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 38 мин
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (2)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 38 мин
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (1)
462,00
Экономия: -13,86 грн
448,14 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 38 мин
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 38 мин
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (2)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 38 мин
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (2)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (1)
502,10
Экономия: -15,06 грн
487,04 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом