CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест, №1 - Львов (106235) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
Біла ромашка
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Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Біла ромашка
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Львов, ул. Садовая, 2-А
Біла ромашка
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Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Здорова родина
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Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
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Здорова родина
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Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Біла ромашка
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Яворов, ул. Тычины, 3
Біла ромашка
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Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
Здорова родина
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Тернополь, ул. Симоненко Василия, 1-Б
Здорова родина
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Луцк, бульв. Дружбы Народов, 7
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Луцк, просп. Соборности, 22-Б
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Снятин, ул. Стефаника, 4-А
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Винница, ул. Келецкая, 121
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Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
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Коростышев, ул. Киевская, 66
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Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
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Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2
Біла ромашка
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Гореничи, ул. Столичная, -
Біла ромашка
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Стоянка, ул. Киевская, 10
Біла ромашка
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Белогородка, ул. Строительная, 19
Біла ромашка
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Боярка, ул. Магистральная, 40