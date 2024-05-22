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CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест, №1 - Львов (106235) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (4)
461,00
Экономия: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
461,00
Экономия: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
461,10
Экономия: -13,83 грн
447,27 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (2)
430,25
Экономия: -1,14 грн
429,11 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: упаковка (1)
421,78 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 25 мин
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
474,35
Экономия: -14,23 грн
460,12 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 25 мин
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
Всего: упаковка (1)
485,60
Экономия: -14,57 грн
471,03 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 25 мин
Тернополь, ул. Симоненко Василия, 1-Б
Всего: упаковка (1)
405,17 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, бульв. Дружбы Народов, 7
Всего: упаковка (1)
383,80
Экономия: -6,39 грн
377,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 25 мин
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Всего: упаковка (1)
461,00
Экономия: -13,83 грн
447,17 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 25 мин
Снятин, ул. Стефаника, 4-А
Всего: упаковка (18)
412,92
Экономия: -6,13 грн
406,79 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (2)
474,35
Экономия: -14,23 грн
460,12 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (3)
474,35
Экономия: -14,23 грн
460,12 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 25 мин
Коростышев, ул. Киевская, 66
Всего: упаковка (2)
483,95
Экономия: -14,52 грн
469,43 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 25 мин
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
Всего: упаковка (1)
485,50
Экономия: -14,56 грн
470,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2
Всего: упаковка (1)
474,35
Экономия: -14,23 грн
460,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Гореничи, ул. Столичная, -
Всего: упаковка (1)
483,95
Экономия: -14,52 грн
469,43 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 25 мин
Стоянка, ул. Киевская, 10
Всего: упаковка (1)
485,45
Экономия: -14,56 грн
470,89 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 25 мин
Белогородка, ул. Строительная, 19
Всего: упаковка (2)
485,45
Экономия: -14,56 грн
470,89 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 25 мин
Боярка, ул. Магистральная, 40
Всего: упаковка (1)
474,50
Экономия: -14,24 грн
460,26 грн