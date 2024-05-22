CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест, №1 - Киев (106235) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 22 аптеках
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 19
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Европейского Союза, 58
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 94/1
Будь здоров
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Порика Василия, 5-А
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168