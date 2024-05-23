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IME-DC тест-полоски на глюкозу тест-полоска, №50 - Одесса (108354) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
286,89 грн
В других городах:
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
317,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
317,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
317,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
317,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
317,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
317,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
317,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
317,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
317,80 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
317,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-27 - 12:00
317,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Крылова, 13
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
317,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Карпенко Генерала, 20/1
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
317,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Крылова, 38
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
317,80 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
317,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
317,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
317,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
317,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
317,80 грн