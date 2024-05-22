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БАНДАЖ-ПОДДЕРЖИВАТЕЛЬ РУКИ 3004, размер 4 черный косынка, №1 - Киев (476168) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
476,54 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
475,36 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
453,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
474,23 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 1
Всего: упаковка (1)
471,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
473,14 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Бородянка, ул. Семашко, 4
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -157,70 грн
374,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Козелец, ул. Сидорука Ф., 13-А
Всего: упаковка (1)
472,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (1)
475,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
477,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Варва, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (1)
472,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (1)
471,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (2)
477,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (2)
472,76 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Александрия, ул. 6-го Декабря, 137
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -78,70 грн
374,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
477,86 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лебедин, ул. Михайловская, 17
Всего: упаковка (1)
475,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Врадиевка, ул. Героев Врадиевщины, 93/2
Всего: упаковка (1)
472,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/2-А
Всего: упаковка (1)
203,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ильинская, 51/1
Всего: упаковка (1)
472,55 грн