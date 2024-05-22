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БАНДАЖ-ПОДДЕРЖИВАТЕЛЬ РУКИ 3004, размер 1 черный косынка, №1 - Львов (476165) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -110,90 грн
342,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -110,90 грн
342,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -110,90 грн
342,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
532,00
Экономия: -189,90 грн
342,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -189,90 грн
342,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: упаковка (1)
396,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
397,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (1)
501,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
373,10 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -110,90 грн
342,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 57
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -110,90 грн
342,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 13-Б
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -189,90 грн
342,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 4
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -189,90 грн
342,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Мостиска, пл. Рынок, 7
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -189,90 грн
342,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 25
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -110,90 грн
342,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Бандеры Степана, 26-А
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -189,90 грн
342,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 1
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -110,90 грн
342,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -189,90 грн
342,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Шевченко Тараса, 33
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -189,90 грн
342,10 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Борислав, ул. Поток, 12
Всего: упаковка (3)
299,68 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 48
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -110,90 грн
342,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Стуса Василия, 1
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -110,90 грн
342,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Винниченко, 8
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -189,90 грн
342,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -110,90 грн
342,10 грн