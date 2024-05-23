Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияВкладыши противошумныеБЕРУШИ ИЗ СИЛИКОНАЦены в аптеках

БЕРУШИ ИЗ СИЛИКОНА Moldable Pillow soft пара, №2 - Одесса (98873) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (3)
271,80
Экономия: -43,41 грн
228,39 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Пограничная, 248
Всего: упаковка (1)
273,92
Экономия: -45,63 грн
228,29 грн
Медпрепараты
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
Всего: упаковка (1)
249,75
Экономия: -20,88 грн
228,87 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
247,87
Экономия: -20,60 грн
227,27 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (1)
245,51
Экономия: -23,43 грн
222,08 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Быкова Леонида, 1
Всего: упаковка (1)
244,92
Экономия: -22,84 грн
222,08 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
269,95
Экономия: -42,10 грн
227,85 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
Всего: упаковка (1)
255,85
Экономия: -26,99 грн
228,86 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Рустави, 13
Всего: упаковка (1)
265,15
Экономия: -36,76 грн
228,39 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
Всего: упаковка (2)
242,12
Экономия: -9,42 грн
232,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
246,47
Экономия: -23,22 грн
223,25 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (2)
234,02
Экономия: -21,35 грн
212,67 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
245,10
Экономия: -17,20 грн
227,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 155-А
Всего: упаковка (1)
246,38
Экономия: -17,51 грн
228,87 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
Всего: упаковка (1)
249,82
Экономия: -21,59 грн
228,23 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 18
Всего: упаковка (1)
251,80
Экономия: -22,72 грн
229,08 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 27
Всего: упаковка (1)
249,71
Экономия: -21,50 грн
228,21 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 95-В
Всего: упаковка (2)
264,05
Экономия: -36,05 грн
228,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (1)
243,99
Экономия: -14,70 грн
229,29 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Б
Всего: упаковка (1)
254,61
Экономия: -25,75 грн
228,86 грн