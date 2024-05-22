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БЕРУШИ ИЗ СИЛИКОНА Moldable Pillow soft пара, №2 - Киев (98873) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
269,27
Экономия: -41,42 грн
227,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
255,09
Экономия: -26,84 грн
228,25 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (2)
273,95
Экономия: -46,18 грн
227,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
271,47
Экономия: -43,62 грн
227,85 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
278,90
Экономия: -51,13 грн
227,77 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
259,18
Экономия: -31,10 грн
228,08 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (2)
259,41
Экономия: -36,31 грн
223,10 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
266,45
Экономия: -38,06 грн
228,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (1)
267,67
Экономия: -39,05 грн
228,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
253,02
Экономия: -24,49 грн
228,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (1)
265,81
Экономия: -37,90 грн
227,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
Всего: упаковка (1)
255,59
Экономия: -26,93 грн
228,66 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: упаковка (1)
264,86
Экономия: -38,27 грн
226,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голего Николая, 2
Всего: упаковка (1)
251,84
Экономия: -23,61 грн
228,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 10
Всего: упаковка (1)
258,42
Экономия: -30,26 грн
228,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (1)
269,94
Экономия: -32,63 грн
237,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
Всего: упаковка (1)
277,31
Экономия: -49,46 грн
227,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
263,52
Экономия: -35,44 грн
228,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (1)
252,93
Экономия: -24,68 грн
228,25 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
265,95
Экономия: -40,95 грн
225,00 грн