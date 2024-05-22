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БЕРУШИ ИЗ СИЛИКОНА Moldable Pillow soft пара белые, №2 - Харьков (87205) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
261,39
Экономия: -33,23 грн
228,16 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
235,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
263,71
Экономия: -40,43 грн
223,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (1)
262,59
Экономия: -34,23 грн
228,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (1)
235,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
250,36
Экономия: -21,91 грн
228,45 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
233,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Александровский, 81
Всего: упаковка (1)
249,45
Экономия: -41,68 грн
207,77 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (2)
84,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
253,76
Экономия: -25,19 грн
228,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
249,73
Экономия: -21,29 грн
228,44 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
233,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
233,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
233,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
233,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
233,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
233,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
233,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Диканька, ул. Медицинская, 42-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
233,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Диканька, ул. Мазепы Ивана, 5
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
233,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
233,10 грн