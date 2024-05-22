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БЕРУШИ ИЗ СИЛИКОНА Moldable Pillow soft пара бежевый, №2 - Львов (87077) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (1)
260,40
Экономия: -1,57 грн
258,83 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
Всего: упаковка (1)
223,19 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: упаковка (1)
253,24 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (1)
271,39
Экономия: -0,44 грн
270,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Стрыйская, 338
Всего: упаковка (2)
294,99
Экономия: -74,85 грн
220,14 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Зимняя Вода, ул. Гоголя, 1-А
Всего: упаковка (1)
250,15
Экономия: -0,57 грн
249,58 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
251,63 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (1)
253,03
Экономия: -3,64 грн
249,39 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
250,37
Экономия: -0,58 грн
249,79 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: упаковка (4)
244,73
Экономия: -0,55 грн
244,18 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
Всего: упаковка (1)
252,67
Экономия: -0,98 грн
251,69 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
Всего: упаковка (1)
236,51 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 4
Всего: упаковка (1)
252,71 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
233,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
233,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Галицкая, 56-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
233,10 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Моршин, ул. 50-лет УПА, 2
Всего: упаковка (1)
250,70
Экономия: -1,27 грн
249,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 6
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
233,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 18
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
233,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-28 - 12:00
233,10 грн