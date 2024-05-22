Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияВкладыши противошумныеБЕРУШИ ИЗ СИЛИКОНАЦены в аптеках

БЕРУШИ ИЗ СИЛИКОНА Moldable Pillow soft пара белые/оранжевые, №1 - Львов (157959) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (3)
76,43
Экономия: -5,81 грн
70,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
78,56
Экономия: -7,81 грн
70,75 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (1)
71,81
Экономия: -2,91 грн
68,90 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
71,55
Экономия: -5,05 грн
66,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бандеры Степана, 77-Б
Всего: упаковка (1)
76,15
Экономия: -4,24 грн
71,91 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 20
Всего: упаковка (2)
78,82
Экономия: -11,10 грн
67,72 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 10-Б
Всего: упаковка (1)
75,91
Экономия: -5,47 грн
70,44 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 7-А
Всего: упаковка (1)
73,21
Экономия: -7,51 грн
65,70 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 30
Всего: упаковка (1)
75,16
Экономия: -4,01 грн
71,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 4
Всего: упаковка (1)
75,50
Экономия: -2,60 грн
72,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Конякина, 14
Всего: упаковка (1)
76,23
Экономия: -4,21 грн
72,02 грн
Социальная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (4)
80,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
72,80
Экономия: -6,80 грн
66,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, ул. Сечени, 1
Всего: упаковка (1)
76,59
Экономия: -6,09 грн
70,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27-З
Всего: упаковка (1)
78,31
Экономия: -12,01 грн
66,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
Всего: упаковка (1)
79,49
Экономия: -4,49 грн
75,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Скальда Сергея, 31
Всего: упаковка (2)
76,61
Экономия: -3,10 грн
73,51 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-А
Всего: упаковка (1)
79,82
Экономия: -9,64 грн
70,18 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 33/36
Всего: упаковка (1)
75,58
Экономия: -2,68 грн
72,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 14-Л
Всего: упаковка (1)
70,99
Экономия: -4,65 грн
66,34 грн