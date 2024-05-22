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БЕРУШИ ИЗ СИЛИКОНА Moldable Pillow soft пара белые/оранжевые, №1 - Киев (157959) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
90,10
Экономия: -21,86 грн
68,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
90,10
Экономия: -21,86 грн
68,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
90,10
Экономия: -21,86 грн
68,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (4)
90,10
Экономия: -21,86 грн
68,24 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (2)
78,00
Экономия: -6,24 грн
71,76 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
Всего: упаковка (1)
90,10
Экономия: -21,86 грн
68,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
78,11
Экономия: -11,26 грн
66,85 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (1)
90,10
Экономия: -21,86 грн
68,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (4)
90,10
Экономия: -21,86 грн
68,24 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
90,10
Экономия: -21,86 грн
68,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
76,29
Экономия: -4,79 грн
71,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (2)
87,45
Экономия: -13,87 грн
73,58 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (5)
90,10
Экономия: -21,86 грн
68,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (4)
90,10
Экономия: -21,86 грн
68,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (1)
90,10
Экономия: -21,86 грн
68,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
90,10
Экономия: -21,86 грн
68,24 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Политехническая, 25/29
Всего: упаковка (2)
90,10
Экономия: -21,86 грн
68,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (2)
79,97
Экономия: -6,05 грн
73,92 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
Всего: упаковка (1)
90,10
Экономия: -21,86 грн
68,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Борщаговская, 128
Всего: упаковка (8)
81,69
Экономия: -10,29 грн
71,40 грн