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БЕРУШИ ИЗ СИЛИКОНА Moldable Pillow soft пара белые/оранжевые, №1 - Харьков (157959) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
78,31
Экономия: -8,04 грн
70,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
84,44
Экономия: -13,91 грн
70,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
81,29
Экономия: -9,99 грн
71,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (3)
77,89
Экономия: -3,99 грн
73,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
77,51
Экономия: -2,61 грн
74,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (2)
73,42
Экономия: -3,56 грн
69,86 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
79,57
Экономия: -7,72 грн
71,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
81,93
Экономия: -11,80 грн
70,13 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Александровский, 81
Всего: упаковка (1)
84,48
Экономия: -14,51 грн
69,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (2)
79,69
Экономия: -7,77 грн
71,92 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
Всего: упаковка (4)
82,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется через 51 мин
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Всего: упаковка (1)
80,50 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
Всего: упаковка (2)
80,50 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (1)
81,50 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
77,08
Экономия: -6,64 грн
70,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (1)
73,27
Экономия: -9,77 грн
63,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (3)
75,20
Экономия: -8,28 грн
66,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, просп. Победы, 15
Всего: упаковка (1)
77,62
Экономия: -6,31 грн
71,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (1)
75,20
Экономия: -5,34 грн
69,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
Всего: упаковка (1)
74,88
Экономия: -7,32 грн
67,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Ж
Всего: упаковка (1)
66,83
Экономия: -2,12 грн
64,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (3)
76,50
Экономия: -7,00 грн
69,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (2)
76,72
Экономия: -5,07 грн
71,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Сумы, ул. Сумской артбригады, 13
Всего: упаковка (2)
79,53
Экономия: -8,24 грн
71,29 грн