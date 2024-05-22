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БЕРУШИ ИЗ СИЛИКОНА Soft Flanged Ear AquaBlock пара прозрачные, №1 - Киев (157956) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
287,18
Экономия: -37,29 грн
249,89 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
296,64
Экономия: -46,96 грн
249,68 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
283,13
Экономия: -32,66 грн
250,47 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
281,98
Экономия: -33,84 грн
248,14 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (3)
295,77
Экономия: -41,40 грн
254,37 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
304,03
Экономия: -54,44 грн
249,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (1)
285,20
Экономия: -34,89 грн
250,31 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 1
Всего: упаковка (1)
272,30
Экономия: -32,06 грн
240,24 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
Всего: упаковка (1)
281,16
Экономия: -31,89 грн
249,27 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
Всего: упаковка (1)
270,12
Экономия: -21,22 грн
248,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 10
Всего: упаковка (1)
283,32
Экономия: -33,17 грн
250,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (1)
305,71
Экономия: -56,12 грн
249,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
Всего: упаковка (2)
282,43
Экономия: -33,59 грн
248,84 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
Всего: упаковка (1)
305,34
Экономия: -55,75 грн
249,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 9
Всего: упаковка (1)
295,06
Экономия: -47,22 грн
247,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
Всего: упаковка (1)
298,73
Экономия: -49,05 грн
249,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
292,85
Экономия: -31,45 грн
261,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Попова Александра, 2-В
Всего: упаковка (1)
282,65
Экономия: -34,34 грн
248,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 26/2
Всего: упаковка (1)
302,70
Экономия: -53,02 грн
249,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 21
Всего: упаковка (1)
296,84
Экономия: -47,16 грн
249,68 грн