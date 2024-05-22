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БЕРУШИ ИЗ СИЛИКОНА Soft Flanged Ear AquaBlock пара прозрачные, №1 - Харьков (157956) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (7)
288,52
Экономия: -38,63 грн
249,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Нижневоскресенская, 1
Всего: упаковка (1)
277,39
Экономия: -21,84 грн
255,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
281,55
Экономия: -25,69 грн
255,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 84
Всего: упаковка (1)
273,35
Экономия: -24,08 грн
249,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Бровары, бульв. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
275,10
Экономия: -25,34 грн
249,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
Всего: упаковка (1)
280,33
Экономия: -32,94 грн
247,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: упаковка (1)
288,97
Экономия: -39,47 грн
249,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Всего: упаковка (1)
301,34
Экономия: -51,75 грн
249,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 36-А
Всего: упаковка (1)
281,93
Экономия: -31,75 грн
250,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 31
Всего: упаковка (1)
287,31
Экономия: -38,10 грн
249,21 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
Всего: упаковка (1)
280,33
Экономия: -30,55 грн
249,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 17
Всего: упаковка (1)
299,82
Экономия: -51,09 грн
248,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 11-Б
Всего: упаковка (1)
276,83
Экономия: -27,99 грн
248,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Гмыри Бориса, 17
Всего: упаковка (1)
287,70
Экономия: -38,20 грн
249,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 9-Ж
Всего: упаковка (1)
303,10
Экономия: -42,27 грн
260,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (1)
269,16
Экономия: -27,89 грн
241,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
290,23
Экономия: -40,08 грн
250,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
Всего: упаковка (1)
270,32
Экономия: -21,33 грн
248,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
Всего: упаковка (1)
298,73
Экономия: -49,05 грн
249,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 21
Всего: упаковка (1)
296,84
Экономия: -47,16 грн
249,68 грн