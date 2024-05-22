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БЕРУШИ ИЗ СИЛИКОНА Moldable Pillow soft пара, №1 - Львов (118090) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (3)
80,00
Экономия: -20,20 грн
59,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
80,00
Экономия: -20,20 грн
59,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (10)
80,00
Экономия: -20,20 грн
59,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (2)
64,00
Экономия: -4,20 грн
59,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (8)
80,00
Экономия: -20,20 грн
59,80 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (2)
80,00
Экономия: -20,20 грн
59,80 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (2)
64,00
Экономия: -4,20 грн
59,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 179
Всего: упаковка (1)
80,00
Экономия: -20,20 грн
59,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (1)
80,00
Экономия: -20,20 грн
59,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (4)
80,00
Экономия: -20,20 грн
59,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Г
Всего: упаковка (19)
80,00
Экономия: -20,20 грн
59,80 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
86,95
Экономия: -2,61 грн
84,34 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 18
Всего: упаковка (2)
80,00
Экономия: -20,20 грн
59,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
80,00
Экономия: -20,20 грн
59,80 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (1)
64,00
Экономия: -4,20 грн
59,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
80,00
Экономия: -20,20 грн
59,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (2)
80,00
Экономия: -20,20 грн
59,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 176
Всего: упаковка (2)
80,00
Экономия: -20,20 грн
59,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Владимира Великого, 58
Всего: упаковка (2)
80,00
Экономия: -20,20 грн
59,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
80,00
Экономия: -20,20 грн
59,80 грн