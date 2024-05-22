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БЕРУШИ ИЗ СИЛИКОНА Moldable Pillow soft пара белые, №1 - Харьков (109654) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (2)
73,85
Экономия: -7,97 грн
65,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
80,17
Экономия: -13,11 грн
67,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
74,13
Экономия: -6,90 грн
67,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
77,97
Экономия: -10,61 грн
67,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (3)
77,89
Экономия: -10,79 грн
67,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
75,58
Экономия: -9,76 грн
65,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
78,83
Экономия: -12,17 грн
66,66 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
75,92
Экономия: -9,96 грн
65,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (2)
71,91
Экономия: -5,45 грн
66,46 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
123,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
73,91
Экономия: -7,95 грн
65,96 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
123,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
123,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
74,21
Экономия: -7,04 грн
67,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
123,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
123,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
123,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
123,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
123,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Диканька, ул. Медицинская, 42-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
123,80 грн